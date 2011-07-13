Суд призупинив ліквідацію українських шкіл у Макіївці

Сьогодні Донецький апеляційний адміністративний суд ухвалив зупинити дії за рішенням Макіївської міської ради від 25 березня про ліквідацію загальноосвітніх шкіл I-II ступенів №3, №27, №100 і №94.

В постанові, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, йдеться, що колегія суддів, «керуючись вимогами ст. 117, ст. 199, ст. 205, ст. 206, ст. 211 КАС України, ухвалила: апеляційну скаргу Олени АНУФРІЄВОЇ, Олени САЄТОВОЇ і Ганни НАЗІПОВОЇ задовольнити».

Дана скарга цих трьох матерів учнів макіївських шкіл №3, №100 і №27 стосувалася того, щоб Донецький апеляційний суд скасував постанову Центрально-міського районного суду Макіївки від 2 червня.

Тоді суд у Макіївці при розгляді позову проти міськради відмовив батькам у призупиненні рішення міськради про ліквідацію цих шкіл до закінчення судових розглядів по суті.

Сьогодні ж Донецький апеляційний адміністративний суд ухвалив: «Постанову Центрально-міського районного суду м. Макіївки Донецької області від 2 червня у справі №2а-5643/11/0552 (про відмову в забезпеченні позову) – скасувати».

Також сьогодні суд ухвалив «зупинити дію рішення Макіївської міської ради від 25 березня «Про ліквідацію макіївських загальноосвітніх шкіл I-II ступенів №3, №27, №100 і №94 і рішення «Про затвердження програми оптимізації навчальних закладів міста Макіївки на 2011 рік» у частині, яка стосується закриття шкіл, до закінчення розгляду по суті даної справи (позову батьків проти міськради) в суді».

Постанова про забезпечення позову оскарженню в касаційному порядку не підлягає, йдеться в постанові Донецького апеляційного адміністративного суду.

Матері учнів, які беруть участь у судовому процесі, а також їхня довірена особа – Марія ОЛІЙНИК (заступник голови донецької облорганізації ВО «Просвіта»), сказали УНІАН, що вони довго чекали цього рішення суду, тому що вже відбулися три засідання Донецького апеляційного адміністративного суду, але рішення не було.

За словами М.ОЛІЙНИК, кожного разу розгляд скарги батьків відкладали, тому що до суду не з’являлися представники міської ради. «Ні на одне з трьох засідань представники Макіївської міської ради не з`явилися, продемонструвавши неповагу до суду, до батьків і дітей, а також до всіх жителів тих селищ, де знаходяться ці ліквідовувані школи», - сказала вона.

М.ОЛІЙНИК повідомила, що завтра в Центрально-міському райсуді Макіївки відбудеться чергове, четверте засідання за позовом батьків до міськради.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці матері трьох учнів шкіл №100, №27 і №3, - О.САЄТОВА, О.АНУФРІЄВА і Г.НАЗІПОВА подали адміністративний позов до Центрально-міського районного суду з вимогою скасувати рішення про ліквідацію шкіл №3, №27, №94 і №100, оскільки вони «прийняті з грубим порушенням чинного законодавства України, є незаконними і такими, що порушують основні конституційні права дітей на освіту, на вибір навчального закладу і належні умови здобуття освіти».

Крім того, батьки зазначали в позові, що «рішення були ухвалені з порушенням процедури, оскільки приймалися таємно, за відсутності представників ініціативної групи батьків і без аргументованих підстав про доцільність ліквідації цих шкіл».