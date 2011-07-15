Податкова міліція викрила майже три тисячі злочинів

Податкова міліція Державної податкової служби України за 6 місяців поточного року викрила майже три тисячі злочинів.

Про це заявив перший заступник голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ під час оперативної наради щодо результатів роботи податкової міліції у першому півріччі 2011 року, повідомляє прес-служба ДПС.

“Основною складовою роботи податкової міліції ДПС України є протидія злочинності у сфері оподаткування, - зазначив А.ГОЛОВАЧ. – Вчасне виявлення «тіньових» схем ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов’язань та, власне, припинення застосування таких схем, боротьба з незаконним обігом товарів – головні завдання, покладені державою на підрозділи податкової міліції, злагодженість роботи яких гарантує економічну безпеку країни”.

За його інформацією, у взаємодії із іншими підрозділами податкової служби за рахунок відшкодування збитків за кримінальними справами та стягнень за результатами ініційованих перевірок до бюджету спрямовано майже 900 млн. грн., за результатами розслідування кримінальних справ відшкодовано більш як 300 млн. грн. завданих збитків, попереджено незаконне відшкодування ПДВ у сумі 2,5 млрд. грн., припинено незаконний обіг товарів на суму майже 550 млн. грн., з суб`єктів господарювання, які з метою ухилення від оподаткування скористались послугами так званих конвертаційних центрів (у цьому році їх викрито 80), стягнуто до бюджету 220 млн. грн. несплачених податків. Викрито серйозні порушення тендерних процедур за державні кошти, за результатами відпрацювання яких до бюджету додатково спрямовано 120 млн. грн.