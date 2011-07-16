У Києві встановлять молочні автомати (додане фото)

У Києві встановлять чеські автомати “Молокобар” з продажу свіжого непастеризованого молока, що продаватиметься по 7 грн. за літр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК під час відвідування смт Терезине Київської області.

“Ми плануємо встановити 5 автоматів у Білій Церкві і 30 автоматів у Києві. Перший буде встановлено у Київській обладміністрації”, – сказав голова КОДА.

Такі автомати підтримують температуру +4 градуси і розраховані на 200 або 400 літрів молока. Виробники гарантують збереження якості молока в автоматі до трьох діб.

Губернатор зазначив, що перший автомат “Молокобар” буде встановлено в столиці вже за місяць, і кожен бажаючий зможе ним скористатися – автомат розмістять на площі перед будівлею Київської облдержадміністрації.

За словами заступника директора з виробництва Товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ) “Терезине” Олександра ПАЗІНІЧА, автомати з продажу молока планують встановити у супермаркетах на Київщині. Він зазначив, що зараз у смт. Терезине в будні дні в автоматі купують по 150-180 літрів молока і 200-250 літрів – у вихідні дні. Автомати встановлено близько 1,5 місяці тому.

Також в ході відвідування смт. Терезине А.ПРИСЯЖНЮК взяв участь у церемонії відкриття нового елеватора, розрахованого на 30 тис. тонн зерна.