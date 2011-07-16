Затримано вбивцю карпатського цілителя

Міліція затримала убивцю відомого карпатського мольфара і цілителя Михайла Нечая.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, підозрюваного в убивстві М.Нечая працівники обласної міліції затримали близько 20.00 у селі Буковець Верховинського району Івано-Франківщини. Ним виявився чоловік 1968 року народження.

Зараз із затриманим проводяться першочергові слідчі дії та з’ясовуються мотиви скоєння злочину.

Для затримання убивці були задіяні більше ста правоохоронців, які упродовж дня прочісували місцеву територію.

У МВС також повідомили, що вчора зранку, о 6.50, до чергової частини Верховинського райвідділу міліції надійшло повідомлення з села Верхній Ясенів про виявлення мертвим з ножовим пораненням М.Нечая.

«Як зазвичай, чоловік (М.Нечай) у себе вдома приймав відвідувачів. Після того, як один із відвідувачів вийшов з кімнати, цілитель довго не запрошував наступного. А коли хтось із людей зайшов у кімнату, то виявив господаря мертвим», – йдеться у повідомленні ЦЗГ.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Мольфар проживав у селі Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області. М.Нечаєві було 82 роки. Він називав себе останнім карпатським мольфаром, білим магом, екстрасенсом і цілителем. Був відомий в Україні та за її межами. До нього щодня приїжджало багато людей, які шукали зцілення і вирішення життєвих проблем.