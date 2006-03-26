Вибори забрали життя вже трьох людей

У Маріуполі на одній з виборчих дільниць виборчого округу №48 помер спостерігач за виборами. Інформацію про це підтвердили в Донецькому відділенні Комітету виборців України.

Спостерігачу було 75 років. Медики, які прибули на виклик, врятувати його не змогли.

У Лисичанську Луганської області на виборчій дільниці під час голосування внаслідок серцевого нападу померла жінка похилого віку. Про це УНІАН повідомила начальника центру громадських зв’язків УМВС в Луганській області Тетяна САВЧЕНКО.

У Донецькій області в черзі на виборчій дільниці помер пенсіонер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного відділення Партії регіонів з посиланням на інформацію офіційних спостерігачів від партії, у селищі Ольховатка в черзі на виборчій дільниці N59 (виборчий округ N44) о 8.00 помер пенсіонер, 1930 року народження.

У Донецькій області також сьогодні знайдено мертвим голову дільничної комісії Долинської сільради Слов`янського району Олександра Пашина, 1951 року народження.

Інформацію про це підтвердили УНІАН в управлінні охорони здоров`я облдержадміністрації. Тіло О.Пашина знайшла дочка покійного. Причини смерті з’ясовуються.