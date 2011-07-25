Укрзалізницю просять повернути популярний дизель-поїзд

Чернігівська обласна державна адміністрація звернулася до керівництва Укрзалізниці з вимогою поновити рух приміського пільгового дизель-поїзда “Чернігів-Горностаївка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, 20 червня за рішенням керівництва Київської дирекції залізничних перевезень «Укрзалізниці» було відмінено популярний серед чернігівців дизель-поїзд «Чернігів-Горностаївка».

Цим маршрутом користувалися як мешканці міста, які мають приміські дачні ділянки, так і жителі населених пунктів уздовж залізниці, а пенсіонери та люди літнього віку мали право на безоплатний проїзд. Заміна цього приміського маршруту поїздом підвищеного комфорту, в якому не передбачено пільг, викликало значене незадоволення чернігівців, зазначили у пресс-службі.

Посприяти вирішенню цього питання зголосився народний депутат України від Партії регіонів Григорій МАНЬКОВСЬКИЙ.