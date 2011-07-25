В Одесі таксиста зарубали сокирою

В Одесі співробітники міліції затримали 29-річного чоловіка і 27-річну жінку, підозрюваних у вбивстві 34-річного таксиста.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС України в області, під час оперативно-розшукових заходів оперативники вийшли на двох підозрюваних, які визнали свою вину у вбивстві з метою заволодіння грошима і золотими виробами таксиста.

Заява до Суворовського РВВС Одеси від дружини зниклого безвісти водія, що займався приватним перевезенням, надійшла 21 липня, - повідомила заявниця.

Після затримання двох зловмисників з`ясувалося, що вони замовили таксі, щоб доїхати на дачний масив поряд з селом Кордон Комінтернівського району, пасажири попрохали шофера зупинити машину, після чого зарубали його сокирою, забрали гроші і зняли золоті прикраси, а труп загорнули в поліетиленову плівку і закопали у лісосмузі. Автомобіль злочинці підпалили на найближчому звалищі і повернулися до Одеси.

Щодо затриманих порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.