Скраплений газ з Азербайджану потрапить на український термінал

Кабінет міністрів України постановою від 20 липня 2011 р. № 772 затвердив Меморандум між Кабміном і урядом Азербайджанської Республіки про співпрацю в організації поставок скрапленого природного газу на територію України, підписану в м. Давос (Швейцарія) 28 січня 2011 р.

Текст даного документа розміщено на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2010 р. міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і його азербайджанський колега підписали Меморандум між Кабінетом міністрів України і урядом Азербайджану про співпрацю в організації поставок скрапленого природного газу на територію України, а також Угоду між КМУ і урядом Азербайджану про заходи з розвитку співпраці у сфері транспортування нафти по території України.

Церемонія підписання відбулася в рамках зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Азербайджанської Республіки Ільхама АЛІЄВА під час участі глав держав у Давоському економічному форумі.

Як наголошувалося щодо скрапленого природного газу - питання про обсяги його поставок буде врегульоване у процесі реалізації національного інвестиційного проекту з будівництва в Україні першого заводу з переробки такого газу.