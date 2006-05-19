Тендерна палата просить Луценка захистити її працівників

Перший віце-президент Тендерної палати Антон ЯЦЕНКО просить міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА забезпечити безпеку його, членів його родини, а також працівників Тендерної палати через погрози у зв`язку зі здійсненням професійної діяльності. Про це повідомила керівник прес-служби Тендерної палати України Аліна ГЛАЗЬКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тендерної палати, за словами А.ГЛАЗЬКО, співробітникам Тендерної палати і їхнім родинам погрожували невідомі молоді люди з вимогою припинити перевірку здійснення держзакупівель низкою організацій, зокрема, Чорнобильською АЕС, Міністерством економіки й Міністерством закордонних справ.

Крім того, А.ГЛАЗЬКО відзначила факт розміщення в Інтернеті ряду “наклепницьких публікацій стосовно Тендерної палати”. За її словами, за їх зняття із сайтів ініціатори цих публікацій вимагають від Тендерної палати 500 тис. гривень.

Тендерна палата України звернулася до суду з метою стягнення з авторів недостовірних публікацій 200 тис. гривень на користь дитячих будинків.

При цьому прес-служба Тендерної палати України звертається до українських видань із закликом перевіряти достовірність інформацій, які “містять пряму мову віце-президента Тендерної палати України Людмили КРАВЧЕНКО або посилання на Палату”. Приводом для звернення стали листи з попередженням про можливу публікацію в провідних ЗМІ матеріалів, оформлених як інтерв`ю, яке нібито давала виданням Л.КРАВЧЕНКО.