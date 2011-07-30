Кількість загиблих на шахті "Краснодонвугілля" збільшилась до 24

Кількість загиблих внаслідок аварії на шахті "Суходільська-Східна" ПАТ «Краснодонвугілля» збільшилась до 24 осіб, доля ще 2 невідома.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, станом на 19:30 30 липня, загинуло 24 гірники, 2 постраждало та доля 2 залишається невідомою, пошуки яких тривають.

Протягом 29 липня у м.Суходільськ Краснодонського району проводилися пошуково-рятувальні роботи на шахті, де в ніч на п’ятницю на горизонті 915 м стався вибух.

Також тривають пошуково-рятувальні роботи на шахті ім. Бажанова ДП «Макіїввугілля», де напередодні сталося раптове обрушення баштового копру (висота будівлі 65 м). Робота шахти призупинена. 538 гірників самостійно вийшли на поверхню.

Станом на 18:30 відомо про загибель 8 гірників, 4 – постраждалі та доля 3 залишається невідомою.

На місці події працює оперативна група на чолі з міністром надзвичайних ситуацій Вікором БАЛОГОЮ.