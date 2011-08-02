Експерт: збільшити експорт м'яса до Росії не вдасться

Рекордне скорочення поголів`я великої рогатої худоби (ВРХ) може посилитися через заборону експорту до Росії.

Така думка експертів Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

Наголошується, що в липні істотно скоротилася пропозиція худоби на забій, проте поголів`я продовжує стрімко знижуватися. На 1 липня 2011 р. в Україні налічувалося 5,2 млн. голів великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств, що на 4,5% менше, ніж на аналогічний період минулого року. За даними експертів УКАБ, відсутність достатньої пропозиції худоби впливає на досить високі закупівельні ціни, проте відміна дотації на один кілограм реалізованої на забій яловичини і обмеження на експорт до Росії стали новими чинниками, що впливають на збитковість вирощування худоби на м`ясо.

За словами виконавчого директора асоціації УКАБ Єлизавети СВЯТКІВСЬКОЇ, у липні стало ясно, що бюджетної підтримки на кілограм вирощеної і реалізованої на переробку яловичини не буде, що збільшить за підсумками року збитковість утримання ВРХ, хоча впродовж липня-серпня селяни ще не здають масово худобу на забій, вичікуючи цінові зміни на ринку. Крім того, негативно на ринку позначиться і обмеження на експорт до РФ, яке набуло чинності з 13 липня 2011 року для ряду підприємств.

На думку експерта, негативний вплив на ринок має і той факт, що близько 20 м`ясомолочних підприємств взагалі не одержали дозволів Россільгоспнагляду на поставку продукції. "Раніше виробники худоби і переробники розраховували на розширення списку експортерів, які мають право торгувати з країнами Митного союзу, що могло б дати додаткову підтримку цінам в умовах відсутності бюджетної дотації. Сьогодні стало очевидним, що істотно збільшити експорт до Росії не вдасться", - зазначила експерт.

Як повідомляв УНІАН, представники національних ветеринарних органів держав – членів Митного союзу ухвалили рішення тимчасово заборонити ввезення продуктів тваринного походження більшості українських сільгосппідприємств.