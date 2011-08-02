КВУ: ректори отримали свободу маніпулювати держзамовленням

Комітет виборців України заявляє про порушення прав абітурієнтів через невизначеність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і вищих навчальних закладів щодо кількості місць на навчання за державним замовленням.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Комітету виборців України щодо ненадання належної відповіді на запит про розподіл державного замовлення по вишам.

Комітет виборців України проводить моніторинг дотримання процедур та прав абітурієнтів під час вступної кампанії до вищих навчальних закладів, а також надає правову он-лайн допомогу та за телефонами «гарячої лінії» для абітурієнтів.

Впродовж всього періоду подачі на «гарячу лінію» та он-лайн ресурси КВУ надходили чисельні скарги на те, що у певних ВНЗ кількість місць на навчання за державним замовленням змінювалась за усними наказами ректорів у ручному режимі впродовж усього періоду прийому документів, і відповідно вступники не мали інформації, чи зможуть вони навчатись за обраною спеціальністю на бюджеті чи на контракті. Особливо гостро це питання торкнулось талановитих вступників з малозахищених верств населення, що вступали на творчі спеціальності.

Також відповідно до результатів моніторингу вступної кампанії, який проводить КВУ, було виявлено багато неточностей показниках державного замовлення на сайті системи «Конкурс» (vstup.info), відсутність такої інформації на значній кількості сайтів вишів та відсутність розподілу державного замовлення по ВНЗ у відповідній постанові Кабінету міністрів.

У зв’язку з цим КВУ надіслав інформаційний запит до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо розподілу місць державного замовлення по ВНЗ та спеціальностям.

29 липня 2011 року організація отримала відповідь, яка не містила запитуваної інформації. Міністерство вмотивувало свою відмову надати запитувану інформацію корегуванням державного замовлення станом на кінець липня, оскільки щодо внесення змін до державного замовлення до МОНМС звернулось 300 вишів, а також можливістю переглянути інформацію про держзамовлення на сайті системи «Конкурс» (vstup.info), сайтах ВНЗ та у вище згаданій постанові Кабміну.

У Комітеті виборів України заявляють, що це є прямим порушенням закону «Про доступ до публічної інформації», адже відповідь на запит не може надаватись у формі посилання на інші джерела, якщо запитувач звернувся до розпорядника інформації.

Крім того, в КВУ наголошують, що іншим значним порушенням прав вступників, зазначеним у відповіді на інформаційний запит, є намір Міністерства освіти оприлюднити остаточну інформацію про держзамовлення після завершення вступної кампанії.

Комітет виборців вважає, що це рішення порушує права абітурієнтів, особливо з незаможних сімей, які не можуть навчатися на контрактній основі. «Вступники мають бути проінформовані про розподіл держзамовлення значно раніше, ніж «закінчення вступної кампанії» для прийняття вкрай важливого для їх подальшої долі рішення про обрання спеціальності. Бажано, щоб дана норма була закріплена законодавчо, бо відсутність відповідальності у цьому питанні залишає безліч шпарин для проведення корупційних схем вступу для «своїх». Неприйнятним є вплив ректорів при корегуванні державного замовлення в останні дні вступної кампанії в ручному режимі», - наголошується у заяві організації.

КВУ закликає МОНМС відмовитись від практики «уточнення» державного замовлення на прохання ректорів під час вступної кампанії, а також зробити процедуру розподілу державного замовлення прозорою, відкритою, зрозумілою для громадськості і в терміни, що передують вступній кампанії.