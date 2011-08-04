На завтра синоптики дощів не обіцяють

Завтра, 5 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, місцями невеликий короткочасний дощ буде лише у східній частині. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 18-23°, на Закарпатті до 28°; у південній частині вночі 11-16°, на Південному узбережжі Криму до 20°, вдень 22-27°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 18-23°; у столиці вночі 10-12°, вдень - 20-22°.

Сьогодні, 4 серпня, температура води в Чорному морі 22-26°, в Азовському морі 25-28°; у Дніпрі біля Києва - 22°.