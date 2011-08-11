II Міжнародний фестиваль повітряних куль «Повітряні пригоди-2011» (прес-конференція)

16 серпня о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, Хрещатик,4) відбудеться прес-конференція, присвячена II Міжнародному фестивалю повітряних куль «Повітряні пригоди-2011».

В рамках святкування 20-ї річниці Незалежності України, з 24 по 28 серпня у Васильківському районі Київської області відбудеться II Міжнародний фестиваль повітряних куль.

«Фестиваль повітряних куль - надзвичайно видовищний захід. Заплановані благодійні акції, конкурси, вечірні шоу повітряних куль. Учасники фестивалю готують показові польоти з виконанням спортивно-розважальних вправ: «Повітряний футбол», «Морський бій», «Турнір повітряних витязів», - розповідають організатори.

При сприятливих погодних умовах, для жителів і гостей Васильківського району організатори обіцяють безкоштовні катання на повітряних кулях

Учасники прес-конференції: голова Васильківської районної державної адміністрації Володимир САБАДАШ, президент Київського клубу повітроплавального спорту «Пілот» Олексій ПАРХОМЕНКО, президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Організатори фестивалю: Васильківська районна державна адміністрація, київський клуб повітроплавного спорту «Пілот». Партнер фестивалю – «Парк Київська Русь»

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