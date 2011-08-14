Янукович і Азаров привітали ветеринарів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали працівників ветеринарної медицини із професійним святом.

Як відзначив глава держави у своєму вітанні, текст якого розміщено на його сайті, наполеглива повсякденна діяльність ветеринарів гарантує якість та безпеку агропромислової продукції, сприяє надійному захисту довкілля та епізоотичному благополуччю.

В.ЯНУКОВИЧ висловив працівникам ветеринарної медицини подяку за віддану працю та вірність обраній професії.

У свою чергу М.АЗАРОВ підкреслив, що «ми з великою повагою ставимося до всіх, хто обрав цей відповідальний фах, пишаємося результатами кропіткої праці досвідчених спеціалістів», повідомляється на сайті уряду.

Як констатував прем’єр, від сумлінності ветеринарів залежить безпечність і якість продукції тваринництва, а відтак – здоров’я співвітчизників.

В.ЯНУКОВИЧ та М.АЗАРОВ побажали працівникам ветеринарної медицини міцного здоров'я, добробуту і успіхів у всіх започаткованих на благо держави справах.