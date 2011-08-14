Помер чоловік, викинутий вибухом газу у вікно

Чоловік, який 13 серпня дістав опіки під час вибуху газоповітряної суміші в п`ятиповерховому будинку в Керчі, помер в лікарні за кілька годин після його госпіталізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в неділю прес-служба кримського управління МНС.

«Чоловік від одержаних травм помер в лікарні», - сказано в прес-релізі.

Загиблому було 55 років.

Стан ще однією потерпілої - 18-річної дівчини - лікарі оцінюють як середнього ступеню тяжкості. У неї опіки 3-го ступеня і опіковий шок.

За інформацією МНС, вибух стався через виток пропану з балона.

Несучі конструкції в будинку не постраждали.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на керченські ЗМІ, вибух стався в квартирі на п`ятому поверсі житлового будинку.

За словами очевидців, вибухом чоловіка викинуло з вікна на дах сусіднього з будинком ларька. Його у важкому стані доставили до лікарні.