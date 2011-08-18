Польща за півроку видала українцям майже 7 тисяч дозволів на роботу

Польща за перші шість місяців поточного року видала громадянам України близько 6,9 тис. офіційних дозволів, які дають право працювати у країні більш як шість місяців на рік.

Згідно з даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН, кількість виданих дозволів порівняно з першою половиною минулого року збільшилася майже на 40% (після 5-відсоткового зростання у січні-червні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року).

За перше півріччя українці одержали понад 35% усіх дозволів, виданих усім іноземцям. Друге місце посіли громадяни Китаю, які отримали 3,6 тис. дозволів, а третє з 1,2 тис. дозволів – в`єтнамці.

Громадяни Білорусі одержали 750 дозволів на роботу, а Росії – близько 260.

Шість з семи тисяч виданих українцям дозволів були новими, а трохи більше тисячі - продовженням раніше наданих. Майже п`ять тисяч дозволів видано терміном від трьох місяців до року, 1,3 тис. - до двох років. 60% дозволів видано чоловікам.

У більшості випадків громадяни України одержували дозвіл на виконання кваліфікованих робіт (2,4 тис. дозволів), а найпопулярнішими сферами були будівництво (1,9 тис.) і хатні роботи (1,4 тис.).