«Мотор Січ» поставить до Росії 12 двигунів

«Мотор Січ» поставить 12 двигунів для російських літаків-амфібій Бе-200.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний контракт у рамках авіасалону МАКС-2011 підписали голова ради директорів «Мотор Січ» В’ячеслав БОГУСЛАЄВ і гендиректор ВАТ «Таганрозькій авіаційний науково-технічний комплекс імені Р.М.Берієва» (ТАНТК ім. Р.М.Берієва) Віктор КОБЗЄВ.

Контрактом передбачається, що двигуни будуть поставлені у 2012-2013 роках. Вони будуть поставлені на 6 літаків, які мають бути виготовлені для МНС Росії.

«Контракт розрахований на 2012-2013 роки», - сказав В.БОГУСЛАЄВ.

Також він повідомив, що в 2011 році «Мотор Січ» у рамках старого контракту поставить таганрозькому підприємству шість двигунів.

В.БОГУСЛАЄВ повідомив, що окрім контракту з поставки двигунів підписано угоду про багаторічну двосторонню співпрацю.

Він відзначив, що в кооперації компанії мають намір розробити кілька модифікацій Бе-200.