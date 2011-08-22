У Києві обстріляли автомобіль одного з керівників телеканалу ТВі

Сьогодні під офісом телеканалу ТВі було обстріляно автомобіль директора з виробництва Катерини ЄРМОЛОВИЧ.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба ТВі.

Сама К.ЄРМОЛОВИЧ незадовго до цього вийшла з автомобіля.

«За свідченнями очевидців, постріли були здійснені з автомобіля БМВ-5 чорного кольору», - йдеться у повідомленні.

Телеканал звернувся до правоохоронних органів щодо розслідування цього інциденту.