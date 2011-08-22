У Києві обстріляли автомобіль одного з керівників телеканалу ТВі
17:33, 22 серпня 2011Суспільство
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Стріляли з чорного БМВ
Сьогодні під офісом телеканалу ТВі було обстріляно автомобіль директора з виробництва Катерини ЄРМОЛОВИЧ.
Про це УНІАН повідомили у прес-служба ТВі.
Сама К.ЄРМОЛОВИЧ незадовго до цього вийшла з автомобіля.
«За свідченнями очевидців, постріли були здійснені з автомобіля БМВ-5 чорного кольору», - йдеться у повідомленні.
Телеканал звернувся до правоохоронних органів щодо розслідування цього інциденту.
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