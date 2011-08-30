Податкова планує перевірити 27 засобів масової інформації

До плану-графіку перевірок податкової служби за I-III квартали поточного року, серед інших суб’єктів господарювання, потрапили 27 засобів масової інформації (минулого року - 52).

Як повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України з посиланням на заступника голови ДПС Олександра КЛИМЕНКА, під час перевірок цього року редакціям ЗМІ донараховано 2,6 млн. грн. податків та зборів. Торік ця сума становила 3,9 млн. грн.

У судах знаходяться 5 позовів, що оскаржують вердикти податківців, - на суму 496,6 тис. грн.

О.КЛИМЕНКО запевнив, що податківці перевірятимуть ЗМІ «об’єктивно та неупереджено». Він зазначив, що перевірки не є спробою тиску на медіа чи впливу на редакційну політику.

«Мас-медіа – впливовий і неупереджений інструмент формування громадської думки, і я вдячний їм, у тому числі, і за конструктивну співпрацю з нашою службою. Проте, як і всі інші суб’єкти господарювання, ЗМІ мають платити податки. Ми також не проявляємо жодної упередженості – до плану перевірок нарівні з іншими підприємствами потрапляють тільки ті редакції, що, на думку наших аналітиків, мають ризики щодо ухилення від оподаткування», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Він також повідомив, що інформація щодо графіку перевірок ЗМІ є відкритою й оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної податкової служби.

«Тобто, кожний має змогу підготуватися, навести лад у своїх справах і звітності та нічого не боятися», - зауважив О.КЛИМЕНКО.