У Києві створено майданчик для діалогу бізнесу і влади

Сьогодні, 2 вересня, в Києві відбувся «Форум ділових людей». Мета форуму - підбити риску під двадцятиріччям "карикатурного капіталізму" і побудувати реальну ринкову економіку, виробивши систему методів і рецептів для поліпшення бізнес-клімату в країні.

Організаторам, серед яких парламентський Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, Європейська бізнес-асоціація, Український кредитово-банківський союз та інші, вдалося зібрати під одним дахом впливових представників українського бізнесу, влади, політиків, експертів і іноземних гостей, щоб разом обговорити наболілі проблеми і в живій дискусії виробити шляхи їх розв`язання.

За оцінками ініціатора Форуму - голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталії Королевської, Форум, що відкривається, повинен стати постійним майданчиком вироблення консолідованих рішень бізнесу та їх публічного обговорення з представниками влади.

«Форум стане першим незаангажованим місцем ведення діалогу, який дозволить ухвалювати ефективні державні рішення. Люди справи, які розвивають виробництво і торгівлю, є основою, гарантом і перспективою для економічної незалежності України. Саме підприємці, а не чиновники створюють нові робочі місця, а їх підприємства випускають продукцію і надають послуги. Вони, а не державні службовці, беруть на себе реальну відповідальність за долю людей, що працюють на виробництвах. Люди справи повинні бути включені в процес реформ і законотворчості. Їх думка має бути вирішальною при визначенні майбутньої моделі розвитку України», - зазначила вона.

Директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін Райзер в своєму виступі зазначив, що є три причини, через які процес реформ ускладнюється.

Первая - реформи проводяться повільно. Друга - впровадження на місцях часто не буває. Третя і найскладніша - немає довіри між владою, населенням і підприємцями», - наголосив директор Світового банку на форумі. Тому, за словами Мартіна Райзера: «Україна більше за все потребує зараз хорошого і конструктивного діалогу".

На Форумі з питань ключових проблем, бар`єрів і ризиків для бізнесу, ефективного діалогу підприємців з владою, а також поліпшення бізнес-клімату виступали голова Держагентства з інвестицій управління Національними проектами Владислав Каськів, директор, голова правління «Райффайзен Банк Аваль» Володимир Лавренчук, генеральний директор «Майкрософт Україна» Дмитро Шимків, генеральний директор «Укрзернопром Агро» Євген Ленг. Всього у форумі взяли участь більше 250 представників бізнесу з усієї України.