У справі про вбивство Політковської виник "український слід"

Колишній начальник відділення оперативно-пошукового управління ГУВС Москви Дмитро Павлюченков, якого звинувачують в організації убивства журналістки Ганни Політковської, уклав досудову угоду із слідством і дав докладні свідчення, пише в суботньому номері газета "КоммерсантЪ".

Завдяки угоді Павлюченкову буде пред`явлено легше звинувачення.

Тепер організатором вбивства, за версією слідства, є чеченський підприємець Лом-Алі Гайтукаєв, який нині відбуває 15-річний термін за замах на вбивство в Україні в 2006 р. За даними слідства, доручення учасникам групи, створеної для вбивства Політковської, Гайтукаєв віддавав через стільниковий зв`язок із СІЗО.

За даними "Комерсанта", в рамках досудової угоди Павлюченков назвав і ім`я можливого замовника вбивства Ганни Політковської, який нині перебуває за межами РФ. Газета зауважує, що Гайтукаєв "не з тих людей, які розмовляють із слідством", тому свідчення Павлюченкова на замовника він не підтвердить.