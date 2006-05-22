Глава грецької православної церкви назвав переможців ”Євробачення” дияволами

Очільник грецької православної церкви архієпископ Христодулос в неділю розповів про потрясіння, якого він зазнав, коли у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" перемогла фінська група Lordi, що грає в стилі heavy metal. У своїй недільній проповіді, зверненій до прихожан, Христодулос назвав учасників групи "монстрами" і "дияволами", передає AFP.

"Хто міг чекати, що наша країна і Європа в цілому віддадуть перше місце групі, яка прагне бути схожим на монстрів, на дияволів? - запитував архієпископ. - Хіба це естетика? Це мистецтво? Цей випадок показує, що люди шукають способу заповнити вакуум у своїх душах".

У пісні "Hard Rock Hallelujah", яку виконала Lordi на конкурсі, є такі слова, як "святих паралізувало під час цієї ночі грішників" і "на моїй голові роги, мої ікла гострі, а очі - червоні... Вибирайте - приєднуйтеся до нас або котіться прямо до пекла".

Проте самі члени групи, які виступають у масках чудовиськ під акомпанемент піротехнічних ефектів, заперечують причетність до сатаністів, стверджуючи, що страшні костюми - всього лише частина шоу.

Лента.ру