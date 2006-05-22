Росія підніме ціни на газ для України з 1 липня

З 1 липня ціни на російський газ для споживачів України виростуть з 110 до 130 доларів за тисячу кубометрів (без ПДВ і транспортних витрат). Про це заявив заступник голови "Газпрому" Олександр Рязанов.

Як пише у понеділок "Коммерсант", підвищення цін для України пов`язане з новими домовленостями в енергетичній сфері, досягнутими 20 травня в Сочі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.

Як стало відомо виданню, на переговорах в Сочі сторонам вдалося врегулювати давні розбіжності з питання ціни на газ, що закупляється Росією в Казахстані. Президенти домовилися про підвищення закупівельних цін з 47-50 до 138-140 доларів за тисячу кубометрів. В першу чергу це торкається ціни газ і газовий конденсат з казахського родовища Курмангази, що направляється на переробку на Оренбургський газопереробний завод.

Таким чином, при збереженні нинішнього обсягу поставок казахський газ обійдеться Росії дорожче на 700 мільйонів доларів в рік. Для часткового скорочення витрат на закупівлю природного газу з Казахстану "Газпром" вимушений підняти тарифи для своїх споживачів, зокрема, України.

Разом з тим зростання закупівельної ціни казахського газу може спровокувати різке зростання цін на газ з Туркменії, додає видання.

Лєнта.ру