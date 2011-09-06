Патріарх Філарет заклав перший у Луганську храм УПЦ КП

Патріарх ФІЛАРЕТ сьогодні в центрі Луганська заклав фундамент для будівництва першого кафедрального храму УПЦ КП в області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української народної партії.

Під час освячення Святійший висловив сподівання, що «цей Свято-Троїцький храм і його громада стане центром гуртування українства на Луганщині».

За словами голови обласної УНП Валентина ТКАЛИЧА, «храм планується побудувати до наступної Покрови. Окрім того, протягом року передбачається відкрити близько 100 громад по області».

Політик наголошує, що це «нагальна потреба для Луганщини». Зокрема, за його словами, «вже сьогодні мені телефонують партійці з різних районів області з проханням допомогти знайти українського священика для різних обрядів».

«У 90-х роках "Рух" отримав на Луганщині 77 тисяч голосів. Ці патріоти нікуди не зникли. Тож, я радий, що нарешті свідомі українці матимуть свою церкву», - наголосив В.ТКАЛИЧ.