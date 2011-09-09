Відвідувачка McDonald's загинула, вдихнувши повітря в туалеті
03:40, 09 вересня 2011Суспільство
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Є дивний запах, але звідки - незрозуміло
Відвідувачі ресторану McDonald`s в американському штаті Джорджія отруїлися парами отруйної речовини у вбиральні: одна людина загинула і дев`ять постраждали, передає Reuters з посиланням на поліцію.
Трагедія сталась у місті Пулер на півдні штату. За словами начальника поліції міста, 80-річна відвідувачка ресторану померла за кілька годин після того, як вдихнула отруйну речовину в туалеті.
Прибувши, рятувальники відчули дивний запах, проте встановити його джерело поки не вдалося.
Як повідомив начальник служби порятунку, на місці події не виявлено ніяких хімікатів. Слідчі чекають розтину загиблої.
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