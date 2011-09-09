Відвідувачка McDonald's загинула, вдихнувши повітря в туалеті

Відвідувачі ресторану McDonald`s в американському штаті Джорджія отруїлися парами отруйної речовини у вбиральні: одна людина загинула і дев`ять постраждали, передає Reuters з посиланням на поліцію.

Трагедія сталась у місті Пулер на півдні штату. За словами начальника поліції міста, 80-річна відвідувачка ресторану померла за кілька годин після того, як вдихнула отруйну речовину в туалеті.

Прибувши, рятувальники відчули дивний запах, проте встановити його джерело поки не вдалося.

Як повідомив начальник служби порятунку, на місці події не виявлено ніяких хімікатів. Слідчі чекають розтину загиблої.