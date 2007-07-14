Кириленко і Тимошенко візьмуть участь у Всеукраїнській прощі родин у Зарваниці

Завтра у Всеукраїнській прощі родин у Марійському духовному центрі, що у селі Зарваниця на Тернопільщині, візьмуь участь лідери партій “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та ВО “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН прес-службі обласного осередку НСНУ, В.КИРИЛЕНКО приїде на архієрейську службу Божу, яка розпочнеться о 9-й ранку. По її завершенні він прочитає привітання паломникам від Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Передбачений і короткий виступ В.КИРИЛЕНКА, а також шести-семи представників блоку “Наша Україна-Народна самооборона”, які прибудуть з ним. Не виключено, що на прощу приїде і лідер “народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО, за попередніми даними, озвученими заступником голови обласного осередку ВО “Батьківщина” Юрієм БОЙКОМ, приїде на прощу як прочанка і перед людьми виступати не буде.

До речі, напередодні виборів до парламенту у 2006 році Ю.ТИМОШЕНКО вже приїздила у Зарваницю. В.КИРИЛЕНКО востаннє був у Зарваниці 24 червня цього року на Всеукраїнській молодіжній прощі. Тоді він вибачився перед прочанами за ті дії представників “Нашої України”, які розчарували виборців.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська проща родин у найбільшому відпустовому Марійському духовному центрі Української греко-католицької церкви у селі Зарваниця відбуваєься щороку в неділю після свята Петра і Павла.

Цьогоріч, за прогнозом єпископа Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Василя СЕМЕНЮКА, на прощу родин прибуде 100 тисяч прочан. Окрім представників різних областей України, духовенство очікувало паломників з Росії, Польщі та Казахстану.