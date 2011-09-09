Янукович доручив передати «Тюрму на Лонцького» мінкультури

До 15 жовтня ц.р.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення прем’єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ та голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ до 15 жовтня поточного року вжити заходів щодо передачі в установленому порядку Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» до сфери управління Міністерства культури України. Про це повідомляє прес-службі глави держави. В.ЯНУКОВИЧ також доручив забезпечити відповідне фінансування зазначеного музейного закладу з Державного бюджету України.

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