Янукович доручив передати «Тюрму на Лонцького» мінкультури
20:36, 09 вересня 2011Суспільство
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До 15 жовтня ц.р.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення прем’єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ та голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ до 15 жовтня поточного року вжити заходів щодо передачі в установленому порядку Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» до сфери управління Міністерства культури України.
Про це повідомляє прес-службі глави держави.
В.ЯНУКОВИЧ також доручив забезпечити відповідне фінансування зазначеного музейного закладу з Державного бюджету України.
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