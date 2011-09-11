Реформа Нафтогазу: Газпром може посадити Україну в боргову яму?

Ускладнити реорганізацію НАК «Нафтогаз Україна» можуть його борги перед кредиторами, у тому числі і перед іноземними, у яких Україні необхідно отримати згоду на реструктуризацію. При цьому на позицію деяких з них, цілком ймовірно, може вплинути «Газпром», пише ZN.UA.

На сьогоднішній день, згідно з даними аудованої звітності та опублікованої в ЗМІ інформацією, «Нафтогаз» має значну зовнішню заборгованість за кредитними угодами, в тому числі пов`язану із зовнішніми кредиторами. Поточна заборгованість компанії перед українськими банками складає понад 24 млрд грн, а перед іноземними банками — млрд близько $ 2,2, $ 1,6 з яких близько млрд гарантовані державою відповідно до постанови КМУ № 986 від 16 вересня 2009 року.

Реформування компанії без узгодження із зовнішніми кредиторами (на позицію деяких з них, цілком імовірно, може вплинути «Газпром») веде до висунення вимоги про дострокове погашення кредиту і пов’язаних із ним платежів. У цьому разі щодо гарантованих кредитів вимогу про дострокове їх погашення (нагадаємо: на суму близько 1,6 млрд. дол.) можуть висунути безпосередньо державі.