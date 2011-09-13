Суд виніс вирок директору спиртзаводу

Могилів-Подільський міжрайонний суд Вінницької області на 5 років засудив директора одного з державних спиртових заводів Вінниччини, який незаконно реалізував 15 тонн спирту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ у Вінницькій області.

Влітку 2010 року правоохоронці вилучили з незаконного обігу 15 тонн спирту етилового ректифікованого та здали його на зберігання на ліцензійний склад спиртозаводу, де товар мав зберігатися до рішення судової інстанції. Але всупереч встановленому законодавством порядку, керівник підприємства продав спирт приватному підприємцю, який займається виготовленням полімерних матеріалів і використовує спирт у технологічному процесі. 700 тисяч гривень, виручених від оборудки, директор спиртозаводу привласнив.

Суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на три роки.