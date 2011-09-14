Європа наближається до повномасштабної банківської кризи, і таким організаціям, як Міжнародний валютний фонд, необхідно вжити заходи, аби запобігти затягуванню банків у боргові проблеми країн єврозони, вважає головний виконавчий директор Pacific Investment Management Co. Мохаммед Ель-Еріан.

"Ми наближаємося до повномасштабної кризи у банківській сфері Європи, - заявив Ель-Еріан. - Зростання економіки синхронно сповільнюється по всьому світу, при цьому довіри до економічної політики як Європи, так і США дуже мало".

Учасники МВФ і Світового банку 23-25 вересня проведуть щорічні зустрічі у Вашингтоні.

"Зустрічі МВФ можуть стати каталізатором для проведення загального аналізу ситуації, що склалася, і закласти фундамент для засідання країн G20", - вважає Ель-Еріан.

Нагадаємо, згідно з внутрішнім дослідженням МВФ від 7 вересня, погіршення глобальної фінансової ситуації на чверть збільшило потребу держав у кредитній допомозі.

Якщо у липні розрахунки показували, що при найгіршому розвитку подій об'єм валютного попиту складе 640 млрд дол., то останні оцінки виявили дефіцит у 840 млрд дол. При цьому можливості фонду по видачі кредитів без використання надзвичайних заходів складають лише 390 млрд дол., зазначають у МВФ.

ТСН