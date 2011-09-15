Качний вірить, що економічний потенціал Київщини зросте

Основні показники соціально економічного розвитку Київщини впродовж січня-липня 2011 року стабілізувалися і мають позитивну динаміку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ під час засідання Ради регіонів у Києві, на якому розглянуто стан виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та реалізації реформ Президента України.

Як повідомив голова облради, впродовж січня-липня 2011 р. в столичному регіоні реалізовано промислової продукції у відпускних цінах підприємств на суму 18,9 млрд. грн. (у січні-липні 2010 р. – 15,2 млрд. грн.). В порівнянні з січнем-липнем минулого року обсяги виробництва промислової продукції зросли на 10%. Обсяг роздрібного товарообороту з початку року склав майже 14 млрд. грн., що більш як на 17% перевищує минулорічний показник.

За інформацією О.КАЧНОГО, обсяг виробництва сільгосппродукції за 7 місяців склав 2 млрд. 621,4 млн. грн, що на 6% більше показника минулорічного періоду. Середня врожайність зернових, порівняно з минулим роком, зросла з 26,6 ц/га до 27,7 ц/га. Станом на 1 вересня поточного року на Київщині намолочено 1 млн. 055,2 тис. тонн зерна.

«Головну задачу, яку ми поставили відразу після місцевих виборів 2010 р., – стабілізувати економічну ситуацію в регіоні – місцевій владі вдалося вирішити. Про стрімке зростання говорити поки зарано, проте я переконаний, що потенціал столичного регіону дуже потужний. В першу чергу, за рахунок розвитку сільського господарства та залучення інвестицій після відкриття ринку землі», - відзначив О.КАЧНИЙ.

Він зауважив, що загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в область в січні-червні 2011 р. перевищив 1,7 млрд. грн. Інвестиції в основний капітал зросли на 6%, в порівнянні з минулим роком, - до 4 млрд. 275 млн. грн.

О.КАЧНИЙ при цьому відзначив, що Київщина готова до впровадження ринку землі, адже прихід банківського капіталу дозволить сільгоспвиробнику вийти на новий рівень виробництва, а пожвавлення ділової активності в регіоні позитивно вплине і на розвиток соціальної сфери.

«Ми з губернатором Київщини Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ одностайні в тому, що соціально-відповідальний бізнес, який працюватиме в регіоні, в першу чергу інвестуватиме в соціальний капітал – жителів Київщини», - наголосив голова облради.