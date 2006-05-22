Як поділити 68 млн.грн. на автобуси для сільських школярів

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 19 травня затвердив Порядок використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості.

Текст постанови міститься на Урядовому порталі.

Згідно з документом, субвенція щомісячно перераховується місцевим бюджетам і спрямовується на закупівлю шкільних автобусів.

Обсяг закупівлі автобусів визначається Міністерством освіти та науки згідно із заявками місцевих органів влади.

Міністерство освіти також проводить тендер на закупівлю автобусів, а місцеві органи влади укладають с переможцями тендерів договори про закупівлю.

В бюджеті 2006 року обсяг субвенції місцевим бюджетам для закупівлі шкільних автобусів становить 68 млн. грн.