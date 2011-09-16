У Хорошковського не можуть знайти, хто засіяв 120 га земель Міноборони

На початку вересня співробітники СБУ встановили і задокументували факт порушення вимог земельного законодавства при використанні земель Міністерства оборони на території Ямпільського району Вінницької області.

Як повідомляє прес-служба УСБУ у Вінницькій області, встановлено, що територія площею майже 120 га була незаконно засіяна соняшником і соєю. Перевірка показала, що ця земельна ділянка не один рік використовувалась незаконно. Відповідні рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання в оренду – відсутні. Згідно із Законом України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», цей факт кваліфікований представниками Головного управління Держкомзему у Вінницькій області як захоплення земельної ділянки.

На момент проведення перевірки встановити осіб, причетних до незаконного використання земель, не вдалося, тому податкова інспекція передала посіви зернових на відповідальне зберігання до одного з місцевих сільськогосподарських товариств. Органами податкової інспекції було ухвалено рішення зібраний урожай, попередньо оцінений майже в 1 мільйон гривень, обернути на користь держави.