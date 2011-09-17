Кабмін планує, що через рік українців буде на 180 тисяч менше

Кабінет міністрів України прогнозує середню чисельність населення у 2012 році на рівні 45,51 млн. осіб.

Про це йдеться у розділі 3.1 "Демографічна, сімейна, молодіжна та міграційна політика" проекту закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки», оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, у 2010 році чисельність населення України становила 45,87 млн. осіб, а у 2011 очікується, що цей показник складе 45,69 млн.

"Триває багаторічна тенденція скорочення чисельності населення України за рахунок усіх складових демографічного розвитку: народжуваності, смертності та міграції, що набирає ознак депопуляції і ставить під загрозу національну безпеку країни, - зазначається в Програмі... - Важливе значення в стані демографічного розвитку має нестримне старіння, що призводить до зростання демографічного навантаження на частину населення, яка працює".

З метою покращення ситуації в демографічній, сімейній, молодіжній політиці Кабінет Міністрів України вважає необхідним (два пункти):

"- формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу, формування відповідального батьківства та материнства, збільшення кількості сімей, у яких виховується двоє та більше дітей, шляхом підвищення ролі сім’ї в суспільстві та утвердження сімейних традицій; формування відповідального батьківства, реалізації права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у сімейному оточенні;

- якісне проведення оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг, гарантування безпеки перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку шляхом підвищення якості надання таких послуг та безпеки дітей під час перебування у дитячих закладах".

Критеріями ефективності демографічної політики уряд вважає, крім середньої чисельності населення, ще п`ять:

- кількість дітей шкільного віку, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку. На 2012 рік їх має бути 55 відсотків (порівняно з 54,5% у 2011-му та 47% в 2010-му);

- кількість притулків для неповнолітніх та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 120 (цифра незмінна впродовж трьох років);

- кількість дітей у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях - 13,5 тисяч (10 тисяч і 9 тисяч, відповідно);

- кількість центрів соціальних служб для молоді, в т.ч. сільських та селищних - 735 (735, 742);

- а також співвідношення середнього рівня заробітної плати жінок до середнього рівня заробітної плати чоловіків - 81,5 відсотка (80%, 77,8%).

Це все, що стосується демографічної, сімейної та молодіжної політики.