Колишні податківці застосували знання, щоб качати гроші з держави

На Херсонщині троє колишніх податківців махінаціями з ПДВ завдали збитків державі на 14 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків ГУ МВС в Херсонській області, впродовж 2009-2010 років організована злочинна група у складі трьох колишніх працівників податкової міліції через фіктивне приватне підприємство, шляхом внесення недостовірних відомостей до податкових декларацій по ПДВ, безпідставно формували податковий кредит з ПДВ для інших суб`єктів господарювання.

В результаті протиправних дій державі було завдано збитків на суму понад 14 млн. грн.

Кримінальну справу за матеріалами Управління по боротьбі з економічною злочинністю обласного главку міліції за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28 і ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України передано до суду.