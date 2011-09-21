У "Парку Київська Русь" відбудеться міжнародний середньовічний фестиваль

23-25 вересня в «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район, Київська область) відбудеться міжнародний середньовічний фестиваль «Гості Стародавнього Києва XV ст.» з лицарським турніром «За меч послів».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили організатори фестивалю.

Фестиваль відбудеться за підтримки Київської обласної державної адміністрації і Міністерства культури України, а також під патронатом посольств Білорусі, Литви, Польщі і Росії в Україні.

За «Меч послів» змагатимуться представники 5 країн: України, Білорусі, Латвії, Польщі й Росії. В рамках фестивалю відбудуться кінний турнір, піші бойові турніри, денні та нічні баталії, змагання стрільців, виступи музичних і танцювальних колективів, фехтувальні та музичні майстер-класи.

Крім цього, відбудеться реконструкція штурму середньовічної фортеці – лицарі продемонструють, як колись бралися укріплені фортеці, покажуть тактику, яку використовували у той час, і способи оборони гарнізону в облозі.

На території парку буде створено живописний табір, у якому представники клубів історичної реконструкції продемонструють життя і побут романтичного XV століття. Парк також стане місцем ярмарку майстрів-умільців, де будуть запропоновані вироби давніх ремесел.

Президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО відзначив, що суттю цього фестивалю є бажання «показати, що Україна – це слов`янська, але багатонаціональна країна. У її будівництві брали участь багато народів, які зараз є її сусідами». За словами В.ЯНЧЕНКА, особливістю цього фестивалю стане «максимальна реконструкція подій, що відбувалися в XV столітті». Він вважає, що нинішні країни-сусіди разом можуть вирішувати багато завдань в культурній сфері, й така діяльність може послужити прикладом для вирішення проблем в економічній та інших сферах.

Він висловив надію, що цей міжнародний фестиваль стане традиційним і «кількість країн стане... ще в два-три рази більше».

Аташе з питань культури Посольства Литви в Україні Дайва ДАПШЕНЕ закликала всіх бажаючих відвідати фестиваль і сказала, що Литва постарається виставити свою команду в лицарському турнірі наступного року.

Перший секретар Посольства Білорусі в Україні Володимир НЕРОНСЬКИЙ відзначив, що цей захід є таким, що об`єднує країни-сусіди. Він повідомив, що від Білорусі візьмуть участь у фестивалі 4 команди.

Радник, заступник посла Польщі в Україні Даріуш ГУРЧИНСЬКІ відзначив, що в Польщі надають велике значення історичній пам`яті, історії Польщі, а також історії її сусідів. «В історії сусідів бувають різні сторінки, але ми вважаємо, що зараз перебуваємо на такому етапі розвитку, коли можемо відкрито говорити про ті події, що відбувалися у минулому, можемо їх відкрито оцінювати», – сказав дипломат. За його словами, від Польщі у фестивалі візьмуть участь 5 груп історичних реконструкторів і один танцювальний колектив.