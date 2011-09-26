«Укрзалізниця» представляє нову класифікацію пасажирських потягів

Фахівці залізничної галузі розробили нову систему класифікації пасажирських потягів.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», підготовлено проект нової системи класифікації пасажирських потягів, нова система розроблена на виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки» від 27 квітня 2011 № 504/2011.

Як зазначають у відомстві, нова система класифікації перебуває на розгляді і затвердженні в Міністерстві інфраструктури України.

«Укрзалізницею» запропоновано такі класи пасажирських потягів:

денні пасажирські потяги - Євро Сіті (ЄС), Інтер Сіті + (ІС +), Інтер Сіті (ІС), Регіональний експрес (РЕ), Регіональний потяг (PП); нічні пасажирські потяги - Євро Найт (EN), Нічний експрес (НЕ), Нічний швидкий (НС), Нічний пасажирський (НП).

Згідно з повідомленням:

Євро Сіті (ЄС) - денний потяг високошвидкісного міжнародного сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше при допустимій швидкості більш як 200 км/год, мінімум зупинок, вагони з місцями для сидіння 1 класу з рівнем сервісу «преміум» і 2 класу з рівнем сервісу «бізнес», підвищена вартість проїзду за рахунок швидкості і комфорту/сервісу.

Інтер Сіті + (ІС +) - денний швидкісний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год, мінімум зупинок, вагони з місцями для сидіння 1 класу з рівнем сервісу «преміум» і 2 класу з рівнем сервісу «бізнес», підвищена вартість проїзду за рахунок швидкості і комфорту/сервісу.

Інтер Сіті (ІС) - денний швидкісний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість від 70 до 90 км/год при допустимій швидкості до 160 км/год, мінімум зупинок, вагони з місцями для сидіння 1 класу з рівнем сервісу «преміум», 2 класу з рівнем сервісу «бізнес», 3 класу з рівнем сервісу «стандарт», підвищена вартість проїзду за рахунок швидкості і комфорту/сервісу.

Регіональний експрес (РЕ) - денний швидкісний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість від 70 до 90 км/год при допустимій швидкості до 140 км/год, вагони з місцями для сидіння 1 класу з рівнем сервісу «бізнес», 2 класу з рівнем сервісу «бізнес» і 3 класу з рівнем сервісу «стандарт», при визначенні вартості проїзду враховується доплата за швидкість і комфорт/сервіс.

Регіональний потяг (PП) - денний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість до 70 км/год при допустимій швидкості до 120 км/год, вагони з місцями для сидіння 2 класу з рівнем сервісу «бізнес» і 3 класу з рівнем сервісу «стандарт», при визначенні вартості проїзду враховується доплата за комфорт/сервіс.

Євро Найт (EN) - нічний швидкісний потяг міжнародного сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год, мінімум зупинок, вагони з місцями СВ + з рівнем сервісу «преміум», СВ з рівнем сервісу «бізнес» і К (купе) з рівнем сервісу «бізнес», підвищена вартість проїзду за рахунок швидкості і комфорту/сервісу.

Нічний експрес (НЕ) - нічний швидкісний потяг, який може використовуватися як для міжнародного, так і регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість від 70 до 90 км/год при допустимій швидкості до 160 км/год, вагони з місцями СВ з рівнем сервісу «бізнес», К (купе) з рівнем сервісу «стандарт» і ПЛ (плацкарт) з рівнем сервісу «економ», вартість проїзду залежить від типу місць у вагонах і рівня комфорту/сервісу.

Нічний швидкий (НС) - нічний швидкий поїзд, який може використовуватися як для міжнародного, так і регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість від 50 до 70 км/год при допустимій швидкості до 140 км/год, вагони з місцями СВ з рівнем сервісу «бізнес», К (купе) з рівнем сервісу «стандарт» і ПЛ (плацкарт) з рівнем сервісу «економ», вартість проїзду залежить від типу місць у вагонах і рівня комфорту/сервісу.

Нічний пасажирський (НП) - нічний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість до 50 км/год при допустимій швидкості до 140 км/год, вагони з місцями К (купе) з рівнем сервісу «стандарт» і ПЛ (плацкарт) з рівнем сервісу «економ», вартість проїзду залежить від типу місць у вагонах і рівня комфорту/сервісу.

Рекомендований перелік послуг, який може надаватися в потягах, формується на основі їх класифікації і залежить від рівня комфорту/сервісу.

Як зазначають у відомстві, до переваг класифікації належить: цілковита відповідність з класифікацією Європейського Союзу; відповідність українських та англомовних назв і абревіатур; лаконічність; зрозумілість для споживача; лінгвістична і семантична відповідність і зрозумілість для споживачів з України та ЄС; відповідність цілям ринкового позиціонування; успадкування існуючої в Україні класифікації; відповідність існуючій і перспективній тарифній політиці.

Довідка УНІАН. Зараз в Україні потяги класифікуються як швидкі пасажирські, прискорені пасажирські, звичайні пасажирські. Потяги можуть бути фірмовими, підвищеного комфорту.