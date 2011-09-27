Директор Інституту міста: ситуація з бюджетом Києва катастрофічна

Директор Інституту міста Олександр СЕРГІЄНКО вважає катастрофічною ситуацію з виконанням цьогорічного бюджету столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.СЕРГІЄНКО сказав учора на прес-конференції в Києві.

“В цьому році я взагалі не знаю, чим все закінчиться, бо ситуація катастрофічна. Остання довідка фінуправління показує, що за 8 місяців доходи бюджету виконані на 52%, коли за 6 місяців повинна була бути така сума... Якщо бюджет десь 16 млрд., а виконали половину за 8 місяців, значить ми на кінець року прийдемо на 75% - це за найоптимістичнішими прогнозами. Значить недовиконання буде десь 4 млрд.”, - зазначив О.СЕРГІЄНКО.

У свою чергу, заступник голови фракції «Удар Віталія Кличка» у Київраді Наталія НОВАК щодо стану виконання бюджету зазначила: “Ми знаємо, що сьогодні бюджет не виконується. Вже зараз дірка в бюджеті близько 2 млрд. Ми казали, що цей бюджет нереальний...”.

Як повідомляв УНІАН, держбюджетом на 2011 рік передбачено, що розмір вилучень з бюджету Києва має становити поточного року 8,250 млрд. грн., або 50% податку на доходи фізичних осіб.

Водночас, бюджетом столиці передбачено, що доходи міста у 2011 році становитимуть 16,37 млрд. грн., видатки – 16,37 млрд. грн.

У травні ц.р. голова КМДА Олександр ПОПОВ припустив, що бюджет столиці на кінець року буде недовиконаний на 1-2%.

21 вересня заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО повідомив, що доходи бюджету Києва у першому півріччі 2011 року зросли на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Р.КРАМАРЕНКО наголосив, що до загального фонду бюджету Києва за І півріччя 2011 року надійшло 5 млрд. грн., до спеціального фонду – 102 млн. грн.