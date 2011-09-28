Після візиту податківців у директора ломбарду зникли гроші і прикраси?

Директор львівського «ХН-Лобмарду» Наталія КОЖЕЛЕЦЬКА вимагає порушити кримінальну справу проти працівників податкової міліції, які, зловживаючи владою та перевищуючи службові повноваження, викрали у неї гроші та ювелірні вироби на суму близько 700 тис. грн.

Про це йдеться в заяві Н.КОЖЕЛЕЦЬКОЇ на ім’я генерального прокурора України, прокурора Львівської області та начальника Головного управління Служби безпеки України у Львівській області, текст якої передано УНІАН.

Нагадаємо, у червні 2011 року засновник та співробітники львівського «ХН-Лобмарду» звинувачували податкову в незаконному обшуку і вимаганні. За словами засновника «ХН-Ломбард» Юрія СМАЛЯ, «двадцять податківців, які з`явилися 27 травня 2011 року в офіс із судовою постановою на огляд, провели повноцінний обшук. Процедура тривала більш як 6 годин. Директор ломбарду, Н.КОЖЕЛЕЦЬКА, доведена до гіпертонічного кризу принизливою процедурою особистого огляду у присутності 20 податківців-чоловіків. У ломбарді вибито двері, вивезено 250-кілограмовий сейф». За словами Ю.СМАЛЯ, після «огляду», проведеного податковою міліцією в офісі фірми (м.Львів, вул.Шолом-Алейхема, 13), з приміщення зникла вся документація, в т.ч. особисті документи співробітників, офісна техніка, зокрема відеореєстратор, і сейф з майном, зданим клієнтами під заставу. «Розрахунок був дуже простий: налетіти, затоптати, налякати, - вважає засновник «ХН-Ломбард». – Я був в іншому місті, приїхав до Львова наступного дня і зв`язався із співробітником податкової міліції. Пояснити причину обшуку він відмовився. Документально, згідно із законом, оформити вилучення матеріальних цінностей – також. Запропонував «вирішувати всі питання» з довіреним адвокатом, який озвучив мені ціну – 10 тисяч доларів США. Відтак цифра виросла втричі. А зараз – уже до 50 тисяч доларів».

Засновник і співробітники ломбарду називають те, що сталося, розбійним нападом і вимаганням. Вони стверджують, що у податкової міліції не було достатніх законних підстав для таких дій і морального права – для такої поведінки. У постанові райсуду, яку їм пред`явили, не було сказано слова ні про обшук, ні про вилучення матеріальних цінностей і документів, а проходив «огляд» з грубими порушеннями закону, - стверджують постраждалі від податкової підприємці. За словами Ю.СМАЛЯ, у результаті постраждав не тільки ломбард. У сейфі, який вирвали з підлоги і забрали співробітники податкової, містилися всі матеріальні цінності, залишені ломбарду як запорука його клієнтами.

У заяві на ім’я генпрокурора Н.КОЖЕЛЕЦЬКА, зокрема, зазначає, що наприкінці червня 2011 року їй стало відомо, що відносно неї працівниками податкової міліції було порушено кримінальну справу за ст. 202 Кримінального кодексу України. Директор ломбарду оскаржила дану постанову в суді - «оскільки я не скоювала жодних злочинів і вважаю дану справу сфабрикованою». За словами директора ломбарду, «під час ознайомлення з матеріалами, на яких ґрунтується постанова про порушення кримінальної справи, я дізналась, що без моєї участі було відчинено вилучений з ломбарду 27.05.2011 року сейф…».

За словами Н.КОЖЕЛЕЦЬКОЇ, під час відкриття сейфу не були присутні слідчий або представник прокуратури, що передбачено статтями 190 та 191 Кримінально-процесуального кодексу. Ці статті передбачають порушення кримінальної справи і тільки потім – початок слідчих дій, зокрема – відкриття сейфу у присутності слідчого. Це легко перевірити, оскільки на протоколі відкриття сейфу немає ні підпису слідчого, ні підпису прокурора. «Слідчий нічого не знав, санкції прокурора не було, представник від ломбарду не був присутній, і ніхто нас не повідомив, що це відбуватиметься», - наголосила директор ломбарду.

Вона також зазначила, що протокол відкриття сейфу і порушення справи співпадають за датою, але - не за часом. За даними Н.КОЖЕЛЕЦЬКОЇ, «слідчий порушив справу увечері 3 червня, але сейф було відкрито вранці - на протоколі вказано час. І на суді слідчий повідомив, що прийняв сейф у відкритому стані. При відкритті сейфа були присутні тільки оперативні працівники».

Пізніше, у ході ознайомлення з вказаним протоколом Н.КОЖЕЛЕЦЬКА «встановила, що в сейфі відсутні ряд дорогоцінних речей та гроші, які були там на момент вилучення сейфу» з ломбарду.

Зокрема, зазначає Н.КОЖЕЛЕЦЬКА, в протоколі огляду сейфу не вказано: перстень золотий вагою 4,7 гр. з каменем діамантом жовтого кольору розміром 1,2 карата, вартістю 160 тис. грн.; перстень платиновий з діамантом розміром 0,91 карата, вартістю 120 тис. грн.; сережки золоті з діамантами білого кольору розмірами по 0,4 карата, вартістю 40 тис. грн.; ланцюжок золотий вагою 332 грами, вартістю 166 тис. грн.; гроші в сумі 17 тис. доларів США; 3500 євро; 16 тис. гривень та деякі інші дорогоцінності.

Як наголошує Н.КОЖЕЛЕЦЬКА, «наявність вказаних предметів в сейфі під час вилучення можуть підтвердити працівники філії ломбарду та мій чоловік В.КОЖЕЛЕЦЬКИЙ»

Директор ломбарду наголошує: «Загалом я виявила, що з моменту вилучення сейфу 27.05.2011 року по момент його відкриття 03.06.2011 року було викрадено моїх речей та речей мого чоловіка, який залишив їх в сейфі на зберігання, на загальну суму 508 тис. 400 гривень, 3500 євро, 17 тисяч доларів США».

Н.КОЖЕЛЕЦЬКА, звертаючись до правоохоронних органів, наголошує, що представники управління податкової міліції ДПА у Львівській обл., «будучи службовими особами, зловживаючи владою та перевищуючи свої службові повноваження, грубо порушуючи норми КПК України, умисно з корисливих мотивів вчинили дії, які явно виходили за межі наданих їм прав і які були спрямовані на відкрите заволодіння грошовими коштами та іншими цінностями, що належали мені та моїй сім’ї, чим заподіяли мені значної шкоди та спричинили тяжкі наслідки». Н.КОЖЕЛЕЦЬКА вимагає від прокуратури та СБУ вжити відповідних заходів щодо цих працівників податкової.