В одній з областей конкурс в армію - 12 осіб на місце

У Дніпропетровській області конкурс на строкову службу в армії під час осіннього призову 2011 року становить 12 осіб на місце.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Дніпропетровський обласний військовий комісар полковник Юрій МИРОНОВ.

За його словами, сьогодні в регіоні далеко не всі бажаючі можуть піти на строкову службу до Збройних сил.

«Державне завдання на осінній призов до армії для Дніпропетровської області складає 1 тис. 550 осіб. У цілому в регіоні нараховується 110 тис. осіб призовного контингенту. Не всіх ми запрошуємо до призовних комісій. У середньому по області конкурс на 1 місце – 12 чоловік», - зазначив військовий комісар.

«Але патріотизм тут ні до чого», - додав він. За словами Ю.МИРОНОВА, хлопці йдуть в армію, щоб потім влаштуватися на хорошу роботу.

Як зазначив військовий комісар, найбільш бажане місце військової служби серед призовників Дніпропетровщини – окремий полк Президента України. На другому та третьому місцях за популярністю – внутрішні війська МВС та аеромобільні війська, зокрема 25-я окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада.

700 нинішніх призовників відправлять до військових частин, розташованих на території регіону, 22 призовники, за особливо високими критеріями відбору, служитимуть в окремому полку Президента.

Ю.МИРОНОВ також зазначив, що молодь призовного віку на Дніпропетровщині. згідно з висновками медиків, найбільше страждає на неврози.

«Дуже багато діагнозів «невроз». Це пов’язано з екологією та способом життя нинішньої молоді. Як з’ясувалося, найздоровіша молодь живе в сільських районах – Царичанському та Петропавлівському», - підкреслив Дніпропетровський обласний військовий комісар.