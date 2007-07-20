У Полтаві створено добродійний фонд «300 років Полтавської битви».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської єпархії УПЦ, завданням фонду є відродження і розповсюдження в Україні і за її межами пам`яті про історичне значення Полтавської битви, охорона культурної та історичної спадщини Полтавської битви, збереження пам`ятників, пов`язаних із нею; підтримка ініціатив і програм з популяризації історії Полтавської битви; підтримка і розповсюдження ідей миру, добросусідства і толерантності.

«Для християн важливо зустріти 300-річчя Полтавської баталії молитвою про те, щоб наші народи - українці і росіяни, шведи і поляки, всі учасники тієї війни - ніколи більш не піднімали меч один на одного. У Самсоновському і Петропавловському храмах вічно проказуватиметься поминальна молитва за полеглих і молитва за живих. 300-річчя Полтавської битви хай стане днем миру і примирення, прощення і любові», - наголосив архієпископ Полтавський і Кременчуцький ФІЛІП.