Україна відкрила великі поклади сланцевого газу

Україна відкрила в прикордонних з Молдовою територіях великі родовища сланцевого газу, видобуток якого може вестися і на території сусідньої країни. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Мінекономіки країни, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко на зустрічі в Києві з віце-прем`єром, міністром економіки Молдови Валерієм Лазером.

Український міністр заявив про готовність надати Молдові інформацію і експертизу щодо видобутку сланцевого газу.

В.Лазер і Ю.Бойко обговорили реалізацію спільних проектів в енергетичній сфері, хід спільних дій у процесі приєднання до ENTSO-E (Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії) та Енергетичної спільноти.

Ю.Бойко, у свою чергу, поінформував про хід реорганізації газової сфери в Україні та про переговори з російським постачальником газу ВАТ "Газпром".

Крім того, сторони торкнулися майбутнього засідання міністерської ради Енергетичного співтовариства, яка пройде наступного тижня в Кишиневі і буде присвячена приєднанню Молдови та Україні до соціального меморандуму енергетичного співтовариства, а також третього енергетичного пакету Європейського союзу.