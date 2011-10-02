Групу залізничників звинувачують у систематичних крадіжках бензину
23:41, 02 жовтня 2011Суспільство
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Тростянецька справа
У місті Тростянці Сумської області в результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронцями затримано злочину групу в складі 7 місцевих жителів віком від 31 до 55 років, які розкрадали бензин на залізниці.
Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, всі затримані – працівники Укрзалізниці. Встановлено, що впродовж останніх чотирьох місяців на станції Смородино Південної залізниці (Сумська область) вони викрали понад 4,6 тонни бензину.
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