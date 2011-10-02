Групу залізничників звинувачують у систематичних крадіжках бензину

У місті Тростянці Сумської області в результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронцями затримано злочину групу в складі 7 місцевих жителів віком від 31 до 55 років, які розкрадали бензин на залізниці.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, всі затримані – працівники Укрзалізниці. Встановлено, що впродовж останніх чотирьох місяців на станції Смородино Південної залізниці (Сумська область) вони викрали понад 4,6 тонни бензину.