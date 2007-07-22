У Польщі в аварії автобуса постраждав українець (оновлено)

22 липня ц.р. о 01.30 за київським часом на трасі А-4 сполученням Ополє–Гливиці сталася аварія за участю рейсового автобуса, який з Німеччини (Дюссельдорф) в Україну (Одеса) перевозив 47 пасажирів: громадян України, Німеччини та Ізраїлю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, за попередніми даними, ДТП сталося внаслідок наїзду вантажівки на автобус, коли він здійснював аварійну стоянку для заміни колеса.

У результаті аварії загинув громадянин Ізраїлю. Інші постраждалі – син та, ймовірно, дружина загиблого (обоє в задовільному стані) і один з водіїв автобусу, громадянин України (у важкому стані), доставлені до однієї з лікарень м.Стрельці Опольські. Ще двох громадян після необхідного медичного обстеження було виписано, і вони разом з іншими пасажирами продовжать слідування до пункту призначення.

Генконсульством України в Кракові вирішені питання забезпечення усіх пасажирів місцями в готелях та харчуванням до часу прибуття на місце пригоди іншого автобуса.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Республіці Польща та в МЗС України.