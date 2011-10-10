Попов хоче купити німецькі трамваї для Троєщини

Київ розглядає питання придбання лейпцизьких трамваїв для роботи на трамвайній лінії, що на Троєщині. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, йшлося під час зустрічі голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з представниками компанії LVB.

За словами Олександра Попова, за півроку на Троєщині планується ввести в експлуатацію трамвайну лінію, яка забезпечить підвезення мешканців району до станції кільцевої міської електрички. Тому питання придбання рухомого складу для Києва наразі є більш, ніж актуальним.

«Ми підписали Меморандум про співпрацю з мерією Лейпцига. Найближчим часом буде створена робоча група для детального опрацювання питання придбання лейпцизьких трамваїв», – додав голова КМДА.

За словами голови Олександра Попова, трамвайний парк Києва зношений більше, ніж на 80%. Безумовно, столична влада працює над вирішенням цієї проблеми: купує нові вагони, здійснює реконструкцію та капітальний ремонт рухомого складу власним силами, тому передача трамваїв від міста-побратима Лейпцига дозволить ще на крок просунутись у вирішенні цього питання.

Олександр Попов наголосив, що він особисто контролюватиме вирішення проблем транспортного сполучення у Деснянському районі.

Голова КМДА додав, що за 3-4 роки на Троєщині буде метро, але транспортне питання необхідно вирішувати вже зараз, тому за півроку керівництво міста планує добудувати та запустити лінію швидкісного трамвая на лівому березі.