У Києві міліція проводить обшук в офісі афганців

Міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів заблокувала роботу організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас».

Зараз в офісі організації «Ніхто крім нас» у Києві (вул. Червоноармійська, 65, 3-й поверх) триває обшук, повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху "Спільна справа".

Також обшук проходить у помешканні лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА, йдеться у повідомленні.

Як підкреслили у «Спільній справі», ветерани Афганістану пов'язують свавілля правоохоронців виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв'язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, та підготовкою на завтра, 14 жовтня, загальноукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу усіх воїнів-"афганців" і дати новий поштовх політичній активності всього суспільства, зазначається в повідомленні.