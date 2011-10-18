Карпачова каже, що реальний термін отримує кожен другий кат у погонах

Сьогодні кожен другий український правоохоронець, який вчинив катування, отримує реальний, а не умовний, як раніше, термін покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.

"На сьогодні кожен другий правоохоронець, який вчинив катування, отрумує реальні терміни покарання", - сказала вона.

Водночас Омбудсман назвала ганебним віднесення парламентом катування до статті Кримінального кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень".

На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, цей вид злочину необхідно повернути до окремої статті кодексу.