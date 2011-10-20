У Маріуполі біля школи підстрелили 12-річного хлопчика

У Маріуполі 19 жовтня невідомий вистрілив у школяра з пневматичної зброї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області.

За даними прес-служби, вчора о 20.40 до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу міліції надійшло повідомлення з лікарні швидкої медичної допомоги про те, що по лікарську допомогу звернувся 12-річний підліток, поранений у ногу з пневматичної зброї.

В даний час особовий склад райвідділу проводить оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин отримання травми підлітком.

За попередньою інформацією, школяра було травмовано в той момент, коли він йшов вулицею в районі школи №69.

«Все сталося так несподівано, що підліток навіть не зрозумів, що з ним сталося. Він відчув біль в нозі, а коли прийшов додому, разом із мамою оглянув рану і побачив кров. Викликали “карету швидкої допомоги» і хлопчика доставили до лікарні. Медики витягнули кулю від пневматичної зброї», - говориться в повідомленні прес-служби.

Загрози для життя хлопчика немає. Триває дослідча перевірка.