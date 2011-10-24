Спритники з сільради незаконно роздали 70 гектарів землі під Києвом

На Київщині викрито службових осіб однієї із сільських рад Васильківського району, які незаконно передали у приватну власність 70,5 га землі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, зокрема, встановлено, що службовці впродовж останніх чотирьох років підробили рішення сільської ради, на підставі чого незаконно передали в приватну власність 279 громадянам земельні ділянки загальною площею 70,5 га для будівництва житлових будинків та ведення особистого сільського господарства.

У результаті протиправних дій державі завдано збитків на загальну суму 19,5 млн. гривень.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.